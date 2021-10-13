Была сауна со "Стрелками": артисток обвинили в разврате за деньги после откровений солистки "Тутси"

Недавно в Сети вышло большое интервью со звездами 90-х, после которого начался скандал.

В Сети вышел первый выпуск ютуб-шоу "Главный вопрос", который был посвящен участницам легендарных герл-бендов "Тутси", "ВиаГра", "Стрелки", "Блестящие". В интервью прозвучали нелестные заявления в адрес успешных артистов и продюсеров, в том числе Юлии Михальчик.

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Бывшая участница "Тутси" Анастасия Крайнова стала одним из спикеров и сделала шокирующие признания о том, как тяжело давались ей и ее коллегам звездные будни.



По словам Крайновой, группа распалась из-за того, что девушки не стали соглашаться на интим с заказчиками. Певица заверила, что никакого секса за деньги в группе не было.

Читатели "Дни.ру" засомневались в том, что Крайнова рассказала правду. Они обвинили ее и коллег в разврате за деньги.



"Тутси это не о сексе, это приглашение отправить естественные надобности по легкому"; "Я даже не знал о такой группе, а то, что трахал их, а она что хотела, чтоб их на руках носили?"; "Да ладно... За деньги они интим не предоставляли. Это уже подразумевалось, наверно. Были они на корпоративе у нас в компании – вечером за день до концерта была сауна с руководством и со "Стрелками", – написали в комментариях пользователи Сети.