Мать обнаружила бывшую солистку "Стрелок" в квартире без чувств

Бывшая солистка группы "Стрелки" Катя Кравцова рассказала об ушедшей популярности и ее ужасах.

Группа "Стрелки" гремела на всю страну в 90-х и нулевых. Популярность обрушилась на совсем еще юных девчонок неожиданно – и так же неожиданно ушла.

Солистка группы "Стрелки" Катя Кравцова (Любомская) рассказала в свежем интервью Павлу Мавриди в ютуб-шоу "Главный вопрос", как едва не погибла из-за увольнения из группы. В 2003 году продюсеры поставили ее перед фактом: она освобождена от обязанностей. По словам бывшей солистки, группа была для семьей. Певица с 17 лет посвятила себя коллективу и ничего кроме выступлений не умела. Поэтому увольнение стало для нее шоком.

Кравцова попыталась совладать с эмоциями с помощью препаратов, но явно "перебрала". К счастью, в этот момент в квартиру зашла ее мать. Это спасло девушку.

"Пришла мама, у нее был ключ от квартиры. Она открыла дверь и, собственно, если бы не она, ну…" – вспоминает Кравцова.



Ранее "Дни.ру" сообщали, что бывшая солистка группы "Тутси" рассказала о принуждении к интиму. По словам Анастасии Крайновой, за славу приходилось платить слишком высокую цену. Девушки не соглашались раздеваться и вести себя развязно, поэтому коллектив не просуществовал долго.