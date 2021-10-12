Скандал с осетинским пирогом между ног набирает обороты: Никто не поможет, даже полиция

В Сети началась травля против двух комиков Арианы Лолаевой и Саши Ни. Они публично извинились перед осетинцами.

Стендаперша Ариана Лолаева и ее коллега Саша Ни опубликовали видеообращения к поклонникам. Они заявили, что уходят со сцены, так как лишились работы из-за плохой шутки, оскорбившей осетинцев.

Скандал начался из-за видео, на котором Саша Ни заявляет со сцены, что у Арианы, которая по национальности осетинка, между ног осетинский пирог с рваным мясом. Девушка мило посмеялась в ответ на это и продолжила шутить перед зрителями.

Шутка вызвала волну негатива. По словам стендаперши, с ней "серьезно поговорили", после чего она все осознала и больше так не будет никогда. Более того, она лишилась работы и боится лишиться уважения своего народа. Саша Ни заявил в своем обращении, что он морально уничтожен. Кто именно поговорил с молодыми людьми и что им сказали, не известно. Однако судя по видео, ребята были до смерти напуганы и пожалели о сказанном.

В Сети есть скриншот переписки Лианы с неким мужчиной, который говорит, что ей не поможет никто, даже полиция. Судя по всему, девушка запугана.

Стоит отметить, что шутка прозвучала еще год назад во время шоу Roast Battle – 2020. Однако критическая реакция на видео возникла только сейчас.