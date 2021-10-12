"Черное месиво": измученная больным ребенком Алеса Качер рассказала об адских муках

Актриса Алеса Качер вышла замуж за коллегу Вахтанга Беридзе в 2018 году. От него она родила сына Сашу. Качер не раз говорила, что в ее семье все отлично, но вчера напугала фанатов.
Алеса Качер рассказала поклонникам, что не живет с мужем вместе уже полгода. Как выяснилось, всему виной стечение обстоятельств.
Качер призналась, что осталась с заболевшим сыном в одиночестве, поэтому вынуждена была ехать к родителям в Белоруссию. Поклонники уверены, семья на грани развода.
Качер отметила, что по стечению обстоятельств многие родственники не смогли помочь ей в трудную минуту, поэтому полагаться пришлось только на мать.
"Это добавило ложку дегтя в и без того черное месиво происходящего. И я сбежала…" – написала 34-летняя Алеса Качер.
Как выяснилось, муж Алесы Качер занят съемками в новом проекте, поэтому часто не может помогать жене с ребенком. Вахтанг даже не приходит домой с работы, потому что не успевает. Сначала Качер помогала крестная ее сына, актриса Мария Кожевникова. Потом Алеса приняла решение уехать к родителям.
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