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Шоу-бизнес
"Черное месиво": измученная больным ребенком Алеса Качер рассказала об адских муках

"Черное месиво": измученная больным ребенком Алеса Качер рассказала об адских муках

Актриса Алеса Качер пережила трудный период в жизни. Ей пришлось справляться в одиночку.
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Актриса Алеса Качер вышла замуж за коллегу Вахтанга Беридзе в 2018 году. От него она родила сына Сашу. Качер не раз говорила, что в ее семье все отлично, но вчера напугала фанатов.

Алеса Качер рассказала поклонникам, что не живет с мужем вместе уже полгода. Как выяснилось, всему виной стечение обстоятельств.

Качер призналась, что осталась с заболевшим сыном в одиночестве, поэтому вынуждена была ехать к родителям в Белоруссию. Поклонники уверены, семья на грани развода.

Качер отметила, что по стечению обстоятельств многие родственники не смогли помочь ей в трудную минуту, поэтому полагаться пришлось только на мать.

"Это добавило ложку дегтя в и без того черное месиво происходящего. И я сбежала…" – написала 34-летняя Алеса Качер.

Как выяснилось, муж Алесы Качер занят съемками в новом проекте, поэтому часто не может помогать жене с ребенком. Вахтанг даже не приходит домой с работы, потому что не успевает. Сначала Качер помогала крестная ее сына, актриса Мария Кожевникова. Потом Алеса приняла решение уехать к родителям.

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Алеса Качер. Фото:Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 12 октября 2021, 17:48 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник

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