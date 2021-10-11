Сбежавшую с места смертельного ДТП Собчак оправдали

Звездный адвокат Андрей Алешкин прокомментировал резонансную аварию с Ксенией Собчак.



Юрист объяснил, можно ли привлечь журналистку к ответственности за то, что она покинула место ДТП. Звезда не находилась за рулем, но была невольной участницей трагедии. Общественность затравила Ксению Собчак за ее поступок. Народ осудил знаменитость за то, что она якобы не дождалась скорой помощи.

Многие считают, что ведущая нарушила статью УК России "Оставление в опасности". Эксперт же уверен, что Ксении Собчак можно предъявлять лишь претензии в неэтичности ее поведения. Он убежден, что теледива ни в чем не виновата.

Андрей Алешкин подчеркнул, что звездная блондинка не была обязана встречаться с правоохранителями, занимающимися расследованием громкого дела. Кроме того, Ксения Собчак не стала заявлять о травмах, полученных в результате ДТП.

Напомним, ранее телеведущая сообщила в своем инстаграм-аккаунте, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. Она рассказала, что ей предлагали госпитализацию в Сочи, но Ксения Собчак решила поскорее вернуться домой к сыну.

Как писали "Дни.ру", 9 октября Mercedes c Ксенией Собчак вылетел на встречную полосу и сбил Volkswagen, в котором находились две девушки. Одна из пассажирок скончалась от полученных травм. Трагедия произошла на трассе в Сочи.