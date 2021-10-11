Исколотой шприцами дочери Пригожина изуродовали рот

Наследница Иосифа Пригожина пожаловалась на услуги косметолога. Модель постигла жуткая неудача.

24-летняя дочь Иосифа Пригожина внимательно ухаживает за своей внешностью и бережет кожу, стараясь сохранять красоту. Даная работает моделью, поэтому привлекательный внешний вид обеспечивает ей не только хорошее настроение, но и материальный доход. В новом выпуске шоу "Звезды сошлись" девушка рассказала о роковой процедуре, которая ее изуродовала.

Модель решила бесплатно усовершенствовать форму губ, поэтому нашла специалиста-косметолога, который согласился ей помочь в обмен на рекламу. Дочь Иосифа Пригожина не устраивали "комки в губах", которые были видны при улыбке. Брюнетка захотела избавиться от них, не потратив ни копейки. По классике девушку искололи шприцами, но результат ожиданий не оправдал. Позабыв, что скупой платит дважды, Даная Пригожина увидела в зеркале отвратительный рот.

Девушка поспешила предъявить претензии к косметологу, но он потребовал от пострадавшей денег на том основании, что она родственница Иосифа Пригожина. Продюсер в конфликт вмешиваться отказался, поэтому Даная была вынуждена со всем разбираться сама. Она обратилась к услугам другого специалиста по красоте, который внушал доверие, и заплатила ему из своего кармана. Исправление искаженных губ обошлось модели в 17 тысяч рублей.

