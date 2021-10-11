"Какие деньги на детях зарабатывают": переломанного сына Рудковской заставили работать

Не так давно разразился очередной скандал с участием Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Маленький сын пары сломал руку.

Тогда фигурист опубликовал пост на следующий день после травмы и похвалил ребенка. Спортсмен заявил, что они вместе приняли решение не останавливаться, и Гном Гномыч уже вышел на лед. Евгений отметил, что пока они тренируются по облегченной программе, чтобы не потерять форму.

Подписчики буквально накинулись на Евгения Плющенко. Они подчеркнули, что отец якобы использует ребенка, не ценит то, каким стал его сын, а также вовсе не жалеет его. Многие отметили, что мальчик якобы может снова упасть на руку и получить еще более серьезную травму. Сам фигурист не стал отвечать на возмущения недоброжелателей, но позднее пост появился на странице Яны Рудковской.

Продюсер поддержала мужа и похвалила маленького Сашу. Она рассказала, что сына никто не заставлял выходить на лед, он сам принял решение не бросать тренировки. Также знаменитость указала, что ее поймут лишь те, кто осознают, что такое большой спорт. Теперь дива опубликовала еще один пост.

Яна Рудковская показала, как прошло 25-летие известной фирмы детской одежды. Она рассказала, что многие звездные наследники появились на подиуме, а ее сын открыл мероприятие. Для этого маленький мальчик снова вышел на лед после травмы. Многие поклонники поддержали продюсера и восхитились смелостью ребенка. Другие же тут же накинулись на популярных родителей. "Какие деньги на детях зарабатывают взрослые", "Совсем уже. Сколько можно издеваться над мальчиком", "Ему же больно", – возмутились недоброжелатели.

