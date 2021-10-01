"Сумасшествие и помешательство разума": внебрачную дочь Пороховщикова предупредили о катастрофе

Нумеролог Вячеслав Дениченко высказался о том, как сложится дальнейшая судьба недавно объявившейся наследницы покойного Александра Пороховщикова.



ДНК-тест подтвердил, что 36-летняя Анна Степанова является дочерью артиста. По словам эксперта, нынешнее сочетание имени и фамилии женщины при переводе букв в числовое значение выдает цифру 413. Нумеролог отметил, что в имени заложена победа над неприятностями, но при этом его обладательницу захватывает человека: она склонна "к сумасшествию и помешательству разума".

В сочетании с отчеством Александровна цифровой код меняется на 409. В этом случае, по мнению нумеролога, человек будет мужественно идти по жизни. Если Анна сменит фамилию на Пороховщикову, то код будет – 1665. Дениченко объяснил, что это может ее прославить в общественной деятельности.

При этом к женщине будет привлечена карма патриотизма, мудрости, государственности, гениальности. "Но таит некую катастрофу", – цитирует эксперта Пятый канал.

По его словам, фамилия Пороховщикова также несет Анне проблемы, связанные с одиночеством и неприятностями в личной жизни. Среди плюсов фамилии актера для его дочери станет долголетие. Как писали "Дни.ру", Анна Степанова заявила о своем родстве с Александром Пороховщиковым в шоу "Пусть говорят" Первого канала.

Напомним, Александр Пороховщиков умер в больнице 15 апреля 2012 года. Смерть актера наступила в результате внезапной остановки сердца. Ситуация усугубилась тем, что у звезды была очень серьезная сердечная патология.

