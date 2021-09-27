У покойного Пороховщикова нашли внебрачную дочь

До последнего времени женщина боялась заявить о себе во всеуслышание. Теперь же она набралась
смелости и пришла на ток-шоу "Пусть говорят" Первого канала.
Анна рассказала, что узнала о том, что актер является ее родителем, чуть больше года назад от матери. Новость привела Степанову в шок. Она призналась, что целый год приходила в себя.
Мать Анны утверждает, что она рассказывала Александру Пороховщикову о
дочери от него. По словам Елены, звезда не стала поддерживать с ней
общение. Женщина отметила, что артист в свое время прямо заявил ей, что недавно женился, поэтому известие о дочери ему неинтересно.
Елена уточнила, что артист еще не был женат, когда они встречались. Сама же она была замужем. До последнего экс-избранница Александра Пороховщикова не знала, от кого родила ребенка. Сравнив детские фотографии знаменитости и Анны, она пришла к выводу, что все-таки отцом ее дочери является Александр Пороховщиков.
Выяснить правду помогла генетическая экспертиза. Тест ДНК подтвердил родство Анны Степановой с Александром Пороховщиковым.
Напомним, Александр Пороховщиков умер в больнице 15 апреля 2012 года. Смерть актера наступила в результате внезапной остановки сердца. Ситуация усугубилась тем, что у звезды была очень серьезная сердечная патология.
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