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Шоу-бизнес
У покойного Пороховщикова нашли внебрачную дочь

У покойного Пороховщикова нашли внебрачную дочь

36-летняя Анна Степанова утверждает, что скончавшийся в 2012 году Александр Пороховщиков является ее отцом. По официальной информации, детей у артиста не было из-за больших проблем со здоровьем.
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До последнего времени женщина боялась заявить о себе во всеуслышание. Теперь же она набралась смелости и пришла на ток-шоу "Пусть говорят" Первого канала.

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Сюжеты Ток-шоу "Пусть говорят"

Анна рассказала, что узнала о том, что актер является ее родителем, чуть больше года назад от матери. Новость привела Степанову в шок. Она призналась, что целый год приходила в себя.

Мать Анны утверждает, что она рассказывала Александру Пороховщикову о дочери от него. По словам Елены, звезда не стала поддерживать с ней общение. Женщина отметила, что артист в свое время прямо заявил ей, что недавно женился, поэтому известие о дочери ему неинтересно.

Елена уточнила, что артист еще не был женат, когда они встречались. Сама же она была замужем. До последнего экс-избранница Александра Пороховщикова не знала, от кого родила ребенка. Сравнив детские фотографии знаменитости и Анны, она пришла к выводу, что все-таки отцом ее дочери является Александр Пороховщиков.

Выяснить правду помогла генетическая экспертиза. Тест ДНК подтвердил родство Анны Степановой с Александром Пороховщиковым.

Напомним, Александр Пороховщиков умер в больнице 15 апреля 2012 года. Смерть актера наступила в результате внезапной остановки сердца. Ситуация усугубилась тем, что у звезды была очень серьезная сердечная патология.

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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 сентября 2021, 21:51 Источник: "Пусть говорят" Первый канал ✓ Надежный источник

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