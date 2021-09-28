Проклова о несостоявшейся свадьбе с Пороховщиковым: С мамой собрали на меня досье

Актриса могла стать женой коллеги по цеху.

Елена Проклова рассказала, что в прошлом ею очень интересовался известный актер Александр Пороховщиков. Артист хотел взять эффектную блондинку в жены.

У Пороховщикова, утверждает 68-летняя Проклова, были очень серьезные намерения. Александр даже говорил по поводу ее кандидатуры с матерью. Родительница артиста одобрила их брак. "Они даже собрали на меня досье", – поведала актриса.

Между тем Проклова добавила, что Пороховщиков предлагал замужество не ей одной. По словам актрисы, ее коллега рассматривал в супруги всех красивых дам, с которыми сводила его судьба.

До свадьбы у Прокловой и Пороховщикова не дошло. В 1995 году артист женился на женщине по имени Ирина. Этот брак звезды продлился 30 лет.

Александр Пороховщиков скончался в апреле 2012 года. У знаменитости случилась остановка сердца.

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