"Муж-то не ревнует?": певица Нюша показала пикантный кадр после провокации с Кридом

В ноябре 2018 года артистка стала мамой. Знаменитость родила дочь мужу Игорю Сивову. Малышку назвали Симба.
Во время беременности певица Нюша немного набрала в весе. Артистка приложила массу усилий, чтобы привести тело в форму. Знаменитость трудилась в спортивном зале, ходила на массаж, отдавала предпочтение только полезным продуктам.
Нюша вернула былую стройность и теперь с удовольствием хвастается ею в "Инстаграм". Артистка опубликовала свежее пикантное фото. Знаменитость запечатлена на диване в алом купальнике.
Подписчики восхитились красотой знаменитости. Интернет-пользователи посочувствовали стойкому мужу Нюши, который, по их мнению, обязательно должен сгорать от ревности. "Муж-то вас не ревнует?!" - написал любопытный комментатор.
Как писали "Дни.ру", на днях пользователи Сети атаковали Игоря Сивова вопросами. Ажиотаж вызвал провокационный клип певицы Нюши, в котором она снялась с бывшим парнем, Егором Кридом. В музыкальном ролике знаменитости показали, как могла сложиться их жизнь, если бы расставания не было. После премьеры видео Сивова насмешливо спрашивали, участвовал ли он в съемках романтических кадров Нюши и Егора.
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