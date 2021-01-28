У 87-летнего Ланового наступила клиническая смерть

Василий Лановой был госпитализирован из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Неожиданно поступила информация о клинической смерти артиста.

О том, что Василий Лановой едва не ушел из жизни, сообщил телеграм-канал Baza. Самочувствие 87-летнего актера стало резко ухудшаться накануне. И если раньше врачи отмечали, что артист справляется с подкосившей его болезнью, то сейчас оценивают его состояние как тяжелое.

Лановой пребывает в больнице уже несколько недель. Актеру сделали четыре теста на ковид. Последний результат диагностики был положительным. В настоящий момент артист находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Актер заразился коронавирусом в январе. Родные, близкие и поклонники молятся за состояние звезды фильма "Семнадцать мгновений весны". В медучреждении также находится супруга Василия Семеновича, 72-летняя актриса Ирина Купченко. О ее состоянии пока ничего неизвестно.

Напомним, за всю жизнь Василий Лановой снялся почти в 100 фильмах и озвучил несколько зарубежных кинолент. Несмотря на преклонный возраст, актер продолжать сниматься в кино. Например, в 2017 году состоялась премьера фильма "Чужой дед" с участием прославленного артиста.