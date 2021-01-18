Сын Тарзана запел о любви Королевой и Николаева: Хочется, чтоб воссоединились

Накануне Игорь Николаев отметил 61-й день рождения. С важной датой его поздравила и бывшая жена Наташа Королева, причем довольно оригинальным способом.

На своей станице в "Инстаграм" исполнительница опубликовала видеоклип, который подготовил ее сын Архип, рожденный в браке со стриптизером Сергеем Глушко (Тарзаном). 18-летний юноша, который пробует свои силы в музыке под псевдонимом Grek, перепел старый хит композитора "Дельфин и русалка". Стоит отметить, что в 90-е Наташа Королева и Игорь Николаев исполняли песню вместе. Поклонники тогда называли композицию гимном любви звездной пары.

В личном блоге артистка написала несколько трогательных слов в адрес бывшего мужа. "Любви и здоровья тебе, Игорь Николаев! Спасибо тебе за твое творчество! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – заявила певица, отметив композитора в комментариях. Кстати, артист так и не отреагировал на поздравление "русалки".

Поклонники с восторгом приняли работу сына Наташи Королевой. После скандала с изменой Тарзана многие уверены, что певица жалеет о расставании с композитором. Некоторые мечтают, чтобы пара снова была вместе.

"Как же хочется чтоб они воссоединились", "Такое, впечатление, что любовь осталась,... Жаль, что существуют завистники, я думаю, что кто-то помешал,... Эх, у кого-то получилось", "Самой, прекрасной и красивой пары не было и нет в нашем шоу-бизнесе... как же жаль что расстались!", "Мы так поняли!! Игорь и Наташа, по мнению Архипа счастливы вдовоем на глубине океана... сына не обманешь", "Любовь продолжается, наверное они жалеют что так получилось", – написали в комментариях.