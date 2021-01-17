Орбакайте публично сообщила о связи с Николаевым

Игорь Николаев отмечает 61-летие. По этому случаю Кристина Орбакайте сделала публикацию в "Инстаграм".

Автор и исполнитель хита "Старая мельница" Игорь Николаев 17 января получает поздравления с днем рождения от поклонников, друзей и родных. Например, супруга музыканта Юлия Проскурякова выложила в "Инстаграм" совместную фотографию, на которой она трогательно обнимает возлюбленного и широко улыбается. "С днем рождения!", – коротко написала избранница артиста.

И если жена предпочла все пожелания высказать лично, то Кристина Орбакайте, не имея возможности встретиться с Николаевым в его день рождения, оставила более подробное сообщение. Дочь Аллы Пугачевой написала: "Будь счастлив и здоров". Певица пожелала Игорю Юрьевичу дарить любовь его "маленьким и взрослым музам".

Орбакайте сообщила, что с Николаевым ее связывает многолетняя искренняя дружба. Также стоит вспомнить: Игорь Юрьевич является автором композиций "Пусть говорят" и "Поговорим", которые исполнила Кристина. Последняя песня вошла в альбом певицы "Верность", выпущенный в 1994 году.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что фанаты шокированы внешностью дочери Игоря Николаева. Поклонники отреагировали на снимок, появившийся в инстаграм-аккаунте музыканта. Они заметили, что маленькая Вероника очень похожа на своего знаменитого отца.