"Всюду была кровь": Знаменитая певица пережила выкидыш во время выступления

Популярная за рубежом певица и радиоведущая Майлин Класс поделилась с журналистами деликатными подробностями личной жизни. Будучи беременной очередным ребенком, звезда не переставала работать. В один из злополучных дней своей жизни она участвовала в записи программы на радио. Когда женщина слегка отвлеклась от службы, то с удивлением обнаружила, что произошла трагедия – у нее выкидыш.
" Я была в эфире. Я пошла в туалет, пока играла музыка, и всюду была кровь. Я не знала, что делать.", – произнесла Майлин Класс, едва найдя в себе силы на душераздирающее признание. После того, как знаменитость осознала, что ребенка не будет, она обратилась к подруге за советом по телефону. Женщина ответила на звонок и так правильно выбрала слова, что убедила Майлин Класс оперативно вернуться к работе и продолжить выступление на радио.
В жизни звезды выкидыш происходил четыре раза, но тем не менее сейчас она является обладательницей семерых детей. Артистка мужественно перенесла испытания судьбы и нашла в себе силы жить дальше. "Я езжу в страны, где женщинам приходится хоронить своих младенцев в лесу. Я вижу женщин, переживших цунами. Я думаю о них и не имею права жаловаться.", – объявила певица Майлин Класс.
Популярные темы форума
Вы старая дева - вам сюда
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Вы старая дева - вам сюда, часть вторая.
Дети играют в карты на раздевание, как отучить.
Бабы в носках
Поломана психика
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
А вы страдаете авторитаризмом?
Трусы
Почему показывают по телевидению Бари Алибасова и его женщин?