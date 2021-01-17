"Всюду была кровь": Знаменитая певица пережила выкидыш во время выступления

Известная британская певица Майлин Класс рассказала о страшном событии, которое случилось с ней во время работы. Женщина потеряла ребенка в самый неожиданный момент.

Популярная за рубежом певица и радиоведущая Майлин Класс поделилась с журналистами деликатными подробностями личной жизни. Будучи беременной очередным ребенком, звезда не переставала работать. В один из злополучных дней своей жизни она участвовала в записи программы на радио. Когда женщина слегка отвлеклась от службы, то с удивлением обнаружила, что произошла трагедия – у нее выкидыш.

" Я была в эфире. Я пошла в туалет, пока играла музыка, и всюду была кровь. Я не знала, что делать.", – произнесла Майлин Класс, едва найдя в себе силы на душераздирающее признание. После того, как знаменитость осознала, что ребенка не будет, она обратилась к подруге за советом по телефону. Женщина ответила на звонок и так правильно выбрала слова, что убедила Майлин Класс оперативно вернуться к работе и продолжить выступление на радио.

В жизни звезды выкидыш происходил четыре раза, но тем не менее сейчас она является обладательницей семерых детей. Артистка мужественно перенесла испытания судьбы и нашла в себе силы жить дальше. "Я езжу в страны, где женщинам приходится хоронить своих младенцев в лесу. Я вижу женщин, переживших цунами. Я думаю о них и не имею права жаловаться.", – объявила певица Майлин Класс.