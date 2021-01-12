Скучный карантин по-русски: Орбакайте сбежала из Майами

Во время эпидемии коронавируса в СМИ все чаще стали появляться новости о бедствующих российских звездах, у которых не осталось заработка. Однако все чаще этот миф разоблачается. Кристина Орбакайте подтвердила свое безбедное положение.

На днях стало известно, что певица Кристина Орбакайте улетела в Майами, где она встречалась с друзьями и хорошо проводила время. Теперь же старшая дочь Примадонны отправилась на Багамы купаться в Карибском море.

Певица утверждает, что она патриот, и очень любит родину-матушку Россию, но при этом постоянно проводит время за границей. Кристина Орбакайте часто путешествует и несколько раз в год отправляется в Америку, где у нее есть свое жилье.

Дочь Кристины Клава учится в США. В прошлом году она пошла в школу. После этого певица вновь побывала в России и отснялась тут в новогодних концертах. В конце концов, надо же деньги как-то зарабатывать в столь непростое время! После непродолжительной работы в Москве Кристина Орбакайте снова отправилась в США.

В январе певица побывала в Майами. Там она погуляла с приятелями, в том числе с Филиппом Киркоровым. Но для полноценного отдыха это показалось Кристине неподходящим.

Она отправилась на Багамы купаться в Карибском море. Кадры поездки в аэропорт Орбакайте показала в своем "Инстаграм". Примечательно, что во время поездки рядом с ней не было ни супруга Михаила Земцова, ни дочери Клавдии.

Стоит отметить, что разгонять тоску Кристина смело решается в то время, когда у многих российских граждан карантин из-за коронавируса, и им приходится добросовестно выполнять все требования Роспотребнадзора, Кстати, среди таких рекомендаций и воздержание от поездок и перелетов.

Как раз за праздную жизнь во время эпидемии обвинили на днях фигуриста Алексея Ягудина и его семью. Они отправились отдыхать в Дубаи.