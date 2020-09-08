"Я чувствовал, что она погибает": дочь создателя "Юноны и Авось" застряла в секте

У композитора Алексея Рыбникова двое детей – Анна и Дмитрий. Старшая наследница однажды попала в передрягу, которая чуть не утащила ее на тот свет.

Девушке запудрили мозги неизвестные люди, которые и втянули ее в секту. Как рассказал отец Алексей Рыбников, они находили приличных представителей молодежи и затаскивали их в сектантский омут. В результате человек буквально съезжал с катушек. Так произошло и с Анной.

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"Я чувствовал, что она погибает... Я вытаскивал Аню всеми возможными средствами", – рассказал 75-летний композитор в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Создатель оперы "Юнона и Авось" поведал, что дочь настолько завязла в сектантских путах, что отдала квартиру чужим людям. Правда, потом ее вернули. Дочь удалось спасти. Для этого отец нанял охрану и подключил родных. В результате семейные узы были восстановлены. Аня вернулась к нормальной жизни, а потом она вместе с родственниками поехала в Америку и родила ребенка. Сейчас в ее жизни все отлично.

Ранее "Дни.ру" писали, что на композитора Алексея Рыбникова навели порчу. Врачи назвали это раком. После премьеры рок-оперы "Юнона и Авось" артист серьезно заболел. Врачи не могли понять, что происходило с его организмом.

Напомним, что Алексей Рыбников является народным артистом России, а также лауреатом государственной премии. В июле ему исполнилось 75 лет. Композитора поздравил с днем рождения президент Владимир Путин.