Жуткая трагедия произошла в семье известного артиста

Валерий Ефремов не стал рассказывать причину смерти новорожденной дочери. В "Инстаграм" он написал, что это были самые лучшие девять дней в его жизни. По словам музыканта, малышка сделала его сильнее, а также подарила ему возможность ощутить себя родителем.
Валерий пока не может полностью осознать произошедшее. Он пообещал, что будет всегда хранить память о дочери, которая наполнила его любовью и благодарностью. "Когда-нибудь мы увидимся снова", – написал Ефремов.
Интересно, что артист не говорил о беременности возлюбленной. Поэтому новость о смерти малышки стала еще более неожиданной.
Сейчас доступ к инстаграм-аккаунту музыканта ограничен. Публикации могут видеть только его подписчики. Очевидно, Валерий хочет, чтобы в такой момент рядом были лишь поклонники, которые его смогут поддержать. Супруга Ефремова Анна пока хранит молчание.
Валерий состоит в отношениях с ней уже много лет. Судя по их совместным фотографиям, которые есть в Сети, пара встречается около 10 лет. В начале этого года возлюбленные посещали Таиланд. В разгар пандемии коронавируса им удалось вернуться в Москву.
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