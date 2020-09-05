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Совсем обрусел: оштрафованный за пьяную езду в Париже Жерар Депардье принял православие

Совсем обрусел: оштрафованный за пьяную езду в Париже Жерар Депардье принял православие

Жерар Депардье. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне стало известно, что Жерар Депардье был крещен в Александро-Невском соборе Парижа. Актер устроил торжественную церемонию и пригласил на нее близких друзей. Остается только гадать, что же стало причиной столь быстрого принятия православия актером.
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Теперь духовным отцом Жерара Депардье является священник Тихон Шевкунов. По словам актера, он уже долгое время планировал принять православную веру и окончательно "обрусеть".

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Сам же Жерар частый посетитель православной литургии. Более того, во многих интервью французский артист заявлял, что всем сердцем любит Россию и чувствует неразрывную связь с православным духовенством.

Напомним, что Жерар Депардье уже не в первый раз "меняет" свою веру. Несколькими годами ранее звезда Голливуда приняла ислам.

В тот момент переход к исламской культуре был объяснен искренней любовью к египетской певице Умм Кульсум. Многочисленная аудитория Жерара уже стала выдвигать свои предположения, какая же религия будет следующей в списке актера.

Стоит отметить, что Депардье далеко не святой человек. Всего несколько дней назад французский артист был арестован за нарушение правил дорожного движения в центре Парижа.

В состоянии алкогольного опьянения Жерар сел за руль мотоцикла. За что и был остановлен патрулем.

Ситуация приобрела интересный поворот, когда один из патрульных пытался уговорить своего коллегу отпустить всеми известного актера. Однако полицейский был непреклонен.

Жерар Депардье не только лишился транспортного средства, но и теперь должен оплатить весьма крупный штраф.

Автор: 5 сентября 2020, 17:48 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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Депардье показал российский паспорт

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