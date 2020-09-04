Раскрыт постыдный секрет застуканных в полуголом виде артистов "Квартета И"

Ребята дурачатся, таскают друг друга за волосы и бросаются в волны с головой. При этом мужчины с трудом стоят на ногах и много смеются. Как отметил бизнесмен, лето – это маленькая жизнь. Судя по всему, действие происходит в Одессе.
Поклонники с юмором восприняли забавные видео с участием актеров "Квартета И". "НаЕфремились слегка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Отличная игра в пьяного купальщика ! Просто огонь", "Мдааа! Не ожидала (мои кумиры).. Но смешно!", "Красавчики, сразу видно ,что мозг отпустили и отдыхают", "Прям захотелось в эту компанию!" – написали в комментариях.
Однако один пользователь "Инстаграм" сделал интересное заявление. "Моя супруга кодировала одного из участников видео", – отметил подписчик. Кто именно пытался побороть пьянство, фолловер не уточнил, однако ему почти сразу ответил Леонид Барац. "Да? Мы Энигму расшифровали, а тут какой-то код", – пошутил артист.
Некоторые отметили, что писать подобные комментарии недопустимо. По мнению поклонников "Квартета И", пользователь нарушил врачебную тайну.
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