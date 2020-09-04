Печерникову кремировали после недолгой церемонии прощания

Как сообщили в пресс-службе Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ, почтить память артистки пришли лишь самые близкие друзья и родственники. Среди приглашенных были однокурсники и коллеги по сцене. Мероприятие состоялось в стенах больницы.
Второй супруг Ирины Печерниковой Борис Галкин заявил, что смерть актрисы – невосполнимая утрата. Сложно было найти более отзывчивого и самоотверженного человека, чем его бывшая жена. Также он попросил прощения у артистки и ее родственников за все, в чем был неправ.
Ирина Печерникова трижды была замужем, но детей так и не родила. Последний муж звезды скончался в начале нулевых. После смерти Александра Соловьева артистка не могла прийти в себя до последнего дня. Через день после того, как она потеряла супруга, из жизни ушел и ее отец. По словам актрисы, она тогда надолго легла в клинику неврозов.
Последние годы жизни Ирина Печерникова жила одна. Она боролась с раком и почти не выходила за пределы участка – ее дому было уже более ста лет. Артистке нравилась деревенская жизнь, правда, не хватало удобств, а ближайший магазин находился за три километра.
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