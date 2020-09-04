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Устроивший истерику на похоронах Андреева Меньшиков ушел от ответа

Устроивший истерику на похоронах Андреева Меньшиков ушел от ответа

Олег Меньшиков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В среду, 2 сентября, прошла церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым. Актер был президентом Театра им. Ермоловой, поклонники и коллеги собрались у сцены, чтобы почтить память звезды.
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Как выяснилось позднее, журналисты НТВ должны были вести прямую трансляцию от гроба актера. Однако худрук театра Олег Меньшиков не пустил репортеров в зал. По словам тех, кто должен был организовать прямое включение, у артиста случилась истерика. Причина такого поведения знаменитости неясна.

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Олег Евгеньевич Меньшиков актер, режиссер

Позднее представители СМИ попытались связаться с пиар-директором Олега Евгеньевича, однако помощница отказалась комментировать инцидент. Она отметила, что не собирается раскрывать причины случившегося.

Александр Ширвиндт заявил, что впервые слышит об истерике художественного руководителя Театра им. Ермоловой. Как отметил актер, он довольно быстро покинул церемонию прощания.

Напомним, Владимир Андреев скончался 29 августа через два дня после своего 90-летия. Наталья Селезнева рассказала, что последнее время супруг страдал от ишемической болезни сердца, а смерть наступила вследствие микроинсульта.

Пара была вместе более 50 лет. Они познакомились во время съемок фильма"Калиф-аист" и очень скоро сыграли свадьбу. Первая жена Владимира Андреева Наталья Архангельская была рада, что артист нашел свое счастье в браке с Натальей Селезневой. При этом бывшие супруги сохранили прекрасные отношения и много лет вместе выходили на сцену.

Автор: 4 сентября 2020, 15:57 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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