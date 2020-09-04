Ширвиндта удивила истерика Меньшикова на похоронах Андреева

Дело в том, что журналисты НТВ не смогли провести трансляцию мероприятия в театре имени Ермоловой, так как их туда якобы не пустил худрук Олег Меньшиков.

Ширвиндт подтвердил, что присутствовал на прощании, но никакой суматохи не заметил. "Вы знаете, я первый раз от вас слышу. Я там был, попрощался и ушел. Я не знаю", – цитирует удивленного артиста Пятый канал.

Напомним, актер Владимир Андреев скончался в возрасте 90 лет. Он был президентом театра имени Ермоловой с 2012 года, служил в нем с 1990-го. Помимо этого артист преподавал актерское мастерство в ГИТИСе.

Ранее сотрудники СМИ якобы пожаловались, что им просто не дали выполнить свою работу. Что именно за обида закралась у артиста на представителей федеральной прессы, не известно. "Меньшиков устроил истерику, не дав почтить память великого актера", – говорится в сообщении телеграм-канала "Закулиска".

Как писали "Дни.ру", Олег Меньшиков руководит театром в центре Москвы восемь лет. За этот период художественный руководитель не пропустил ни одной репетиции.

