"Устроил истерику": Меньшиков вляпался в скандал на похоронах Андреева

Артист не пустил на прощание журналистов телеканала НТВ. Как художественный руководитель театра он имел на это право, однако ситуация вышла неприятная.
Инцидент произошел из-за личной обиды Меньшикова, сообщает телеграм-канал "Закулиска". Телеканал должен был транслировать траурное мероприятие, чтобы тысячи поклонников смогли быть причастными и проводить их героя в последний путь. Однако этого не произошло.
Журналисты якобы пожаловались, что им просто не дали выполнить свою работу. Что именно за обида закралась у артиста на представителей федеральной прессы, не известно.
"Меньшиков устроил истерику, не дав почтить память великого актера", – говорится в сообщении телеграм-канала.
Владимир Андреев умер через два дня после празднования 90-летия. По словам вдовы Натальи Селезневой, у него были проблемы с сердцем. Актеру ставили ишемическую болезнь, и умер он от микроинсульта.
2 сентября в театре имени Ермоловой простились с режиссером. На панихиде были среди прочих Александр Ширвиндт и Марк Розовский.
Президент России Владимир Путин назвал смерть актера Андреева невосполнимой потерей для отечественной культуры. Соболезнования выразил министр культуры РФ Ольга Любимова, мэр Москвы Сергей Собянин.
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