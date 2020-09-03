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"Устроил истерику": Меньшиков вляпался в скандал на похоронах Андреева

Олег Меньшиков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой в среду 2 сентября прошла церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым. Он был президентом этого театра. На панихиду пришли его коллеги и друзья, среди которых был и Олег Меньшиков.
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Артист не пустил на прощание журналистов телеканала НТВ. Как художественный руководитель театра он имел на это право, однако ситуация вышла неприятная.

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Олег Евгеньевич Меньшиков актер, режиссер

Инцидент произошел из-за личной обиды Меньшикова, сообщает телеграм-канал "Закулиска". Телеканал должен был транслировать траурное мероприятие, чтобы тысячи поклонников смогли быть причастными и проводить их героя в последний путь. Однако этого не произошло.

Журналисты якобы пожаловались, что им просто не дали выполнить свою работу. Что именно за обида закралась у артиста на представителей федеральной прессы, не известно.

"Меньшиков устроил истерику, не дав почтить память великого актера", – говорится в сообщении телеграм-канала.

Владимир Андреев умер через два дня после празднования 90-летия. По словам вдовы Натальи Селезневой, у него были проблемы с сердцем. Актеру ставили ишемическую болезнь, и умер он от микроинсульта.

2 сентября в театре имени Ермоловой простились с режиссером. На панихиде были среди прочих Александр Ширвиндт и Марк Розовский.

Президент России Владимир Путин назвал смерть актера Андреева невосполнимой потерей для отечественной культуры. Соболезнования выразил министр культуры РФ Ольга Любимова, мэр Москвы Сергей Собянин.


Автор: 3 сентября 2020, 14:07 Источник: телеграм-канал • Требует проверки

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