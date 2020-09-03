"Устроил истерику": Меньшиков вляпался в скандал на похоронах Андреева

В Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой в среду 2 сентября прошла церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Андреевым. Он был президентом этого театра. На панихиду пришли его коллеги и друзья, среди которых был и Олег Меньшиков.

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