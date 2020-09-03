"Это не может быть правдой": бывший муж в шоке от происшедшего с известной актрисой

Ирина Печерникова умерла накануне своего дня рождения. Известие о кончине знаменитой артистки стало полной неожиданностью для ее первого мужа.

Ирина Печерникова имела успех в карьере. Но в личной жизни все было не так радужно. Она трижды была замужем, однако детей у нее так и не появилось. Впервые Ирина вышла замуж за иностранца. Ее избранником стал польский музыкант Збигнев Бизон.

В интервью актриса объяснила, что вышла замуж потому, что без росписи ее бы не пустили за границу. В другой стране Ирина Печерникова прожила четыре года. "Мы мотались, как цыгане, снимали жилье... Збышек жил своей музыкой", – отметила Ирина Печерникова.

Примечательно, что даже после расставания бывшие супруги поддерживали отношения и даже ездили друг к другу в гости. Так, актриса рассказывала, что несколько дней провела у бывшего мужа в Швеции. "У него замечательный сын", – похвалила актриса наследника экс-супруга.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что новость о смерти Ирины Печерниковой стала для ее бывшего мужа настоящим ударом. "Это не может быть правдой. Не верится, что не буду разговаривать с тобой, что больше не увижу тебя. Ты часть меня, и всегда будешь со мной. Прощай, Ирина..." – обратился к бывшей жене сокрушенный горем Збигнев Бизон.

Напомним, Ирина Печерникова умерла 1 сентября. Интересно, что 2 сентября у нее был бы день рождения. Ей бы исполнилось 75 лет. Впрочем, артистка выглядела куда моложе своих лет: подтянутая, скромно, но со вкусом одетая, с эффектной короткой стрижкой актриса неизменно привлекала к себе внимание.

Впрочем, последние годы артистка вела закрытый образ жизни. Она даже перебралась из Москвы в деревню в Ярославской области. Понятно, что ни о каких съемках не могло быть и речи. К тому же у Ирины Печерниковой был диагностирован рак. Впрочем, с онкологическим заболеванием артистка успешно справилась. Скончалась актриса у себя дома от инфаркта.