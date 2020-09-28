В семье Александра Серова пополнение

Единственная дочь музыканта Александра Серова 27-летняя Мишель родила девочка, передает "Экспресс газета". Ребенка назвали Мия. В 69 лет артист стал дедом.
Единственная дочь музыканта Александра Серова 27-летняя Мишель родила девочка, передает "Экспресс газета". Ребенка назвали Мия. В 69 лет артист стал дедом.
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