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"Старая стала какая": народ разнес в пух и прах молодящуюся Стриженову

Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Екатерина Стриженова в минувшие выходные поделилась видео из собственного сада. Она рассказала, что ей удалось вырастить гладиолусы необычного цвета.
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Как отметила телеведущая, весной она впервые посадила луковицы этого цветка. Что удивительно, но конечный результат точно соответствует картинке. Гладиолусы выросли прекрасные – верхний бутон находится почти на уровне глаз Екатерины Стриженовой. "Красота, да?" – поинтересовалась звезда у подписчиков.

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 Екатерина Владимировна Стриженова

Екатерина Владимировна Стриженова телеведущая

Многие поддержали телеведущую и отметили, что цветы выросли прекрасные. Другие же обратили внимание на внешний вид артистки. 52-летняя знаменитость выглядит совершенно иначе, чем в студии Первого канала. На видео заметны глубокие морщины в области глаз и "поплывший" овал лица.

"Старая стала какая (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Екатерина я вас не узнала. Как вы постарели", "Катю еле узнала, пока не услышала голос", "Это кто?!? Стриженова?!? Что с вами произошло?", "Ой вы так изменились", "Я вообще думала это не она", "Здесь Вы какая какая-то другая, не похожая", "Макияж удивительно меняет женшину", "Под глазами жуууть. Неужели нельзя с этим бороться.. и столько бабла", "Точно как в вашей программе, картинка не соответствует реальным событиям", – написали в комментариях.

Напомним, несколько дней назад Екатерина Стриженова показала видео с внуком Петей. Мальчик безумно похож на деда Александра. Ребенок с интересом слушал песенку, которую ему напевала преподавательница.

Автор: 28 сентября 2020, 16:01 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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50-летняя Стриженова выглядит ровесницей дочери

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