Ослепшая вдова звезды 90-х Белоусова встретилась с его любовницей на шоу Кудрявцевой

Евгений Белоусов прославился в 90-х после исполнения хитов "Девочка-девчоночка" и "Девочка моя синеглазая". В новом выпуске шоу "Секрет на миллион" вдова рассказала, как живет после смерти любимого.

В начале 80-х годов супругой артиста стала Елена Худик, она родила ему дочь Кристину, но вскоре пара распалась. Певец успел жениться на Наталье Ветлицкой, но этот союз просуществовал чуть дольше недели. В итоге музыкант воссоединился с первой возлюбленной, однако в итоге они не смогли сохранить отношения.

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В студию шоу "Секрет на миллион" вдова Евгений Белоусова пришла в солнечных очках. Внешний вид Елены озадачил ведущую, но, как оказалось, это не стилевое решение, просто без защиты женщина испытывает невыносимую боль от света. Несколько лет назад вдова артиста пережила операцию на глаза, но что-о пошло не так, и в итоге она почти ослепла. "Скорее всего, врачебная ошибка", – пожаловалась гостья шоу.

По словам Елены, она не собирается судиться с медперсоналом, потому что зрение это не вернет, только силы потратит. Проблемы с роговицей доставляют вдове Евгения Белоусова множество неприятностей. Глаза реагируют на свет, поэтому постоянно приходится ходить в солнечных очках.

Она отметила, что есть возможность сделать пересадку тканей, но никто не даст гарантии, что они приживутся. Есть шанс, что зрение пропадет полностью.

Также в студии шоу "Секрет на миллион" появилась последняя любовь музыканта. Елена Савина была с Евгением Белоусовым последние годы его жизни. Девушка отметила, что после смерти возлюбленного носила траур несколько лет. Сейчас у нее нет мужчины, и она до сих пор помнит артиста и называет его любовью всей жизни.