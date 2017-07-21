Шокирующие факты жизни Жени Белоусова

Какова история самой известной песни знаменитого певца Жени Белоусова "Девочка моя синеглазая"? Какой на самом деле была жизнь и преждевременная трагическая гибель кумира целого поколения?..

Нежный голос Белоусова меломаны услышали в июле 1987 года. Он появился он в популярной телепередаче "Утренняя почта" с песней "Дальние материки". Затем вышли хиты, как "Девочка моя синеглазая", "Девчонка-девчоночка" и "Ночное такси". Несмотря на то, что певца нет уже 20 лет, его безвременная кончина не дает покоя многим поклонникам его творчества.

Творческий путь Жени условно можно начать с музыкальной школы в Курске, где он освоил тонкости игры на баяне. В этом же городе он учился в музучилище – в классе бас-гитары.

Рассказывая о детях (у Жене и его брате-близнеце Саше), родители упоминали, что второй не доставлял столько хлопот, сколько гиперактивный Женя, который успел связаться с "нехорошей компанией" и даже попадал в милицию.

Еще в детстве с ним произошел несчастный случай, который мог повлиять на здоровье, сообщает Eg.ru. Как-то раз по дороге в музыкальную школу, десятилетний Женя попал под машину и получил тяжелую травму. Его госпитализировали с сотрясением мозга. Говорят, что последствия этой травмы давали знать о себе парню много лет. Якобы, именно из-за нее он не служил в армии.

Братья Белоусовы начали играть в школьном ансамбле в 12 лет. Таким образом ребята зарабатывали свои первые деньги. Событие, изменившее Женину жизнь, произошло в середине 80-х. Это была встреча с тогдашним руководителем группы "Интеграл" Бари Алибасовым, который однажды наведался в курский ресторан, где Белоусов играл в ансамбле.

Он сразу обратил внимание на артистичного и робкого юношу, предложив Жене место бас-гитариста в своем коллективе. А в 1987 году образ большеглазого улыбчивого парня с гитарой влюбил в себя миллионы телезрителей.

У вокалиста-гитариста был роман с продюсером Мартой Могилевской. Именно она познакомила его супружеской парой – композитором Виктором Дорохиным и поэтессой Любовью Воропаевой. В результате образовался творческий коллектив.

Успех превзошел самые смелые ожидания троицы. Но больше всего был оглушен собственной славой Белоусов. Он собирал стадионы, деньги потекли рекой. Позже Любовь Воропаева призналась, что один из самых популярных хитов "Девочка моя синеглазая" ей навеял компьютер Дорохина, который в шутку называли "синеглазой девочкой".

Белоусов с Дорохиным не давали ей покоя, прося написать стопроцентный хит с простым и пошлым текстом. "Психанув", она за полчаса написала слова, которые вскоре были слышны "из каждого утюга".

К 1991 году Женя успел стать заложником вредных привычек. После концертов он снимал стресс алкоголем. Белоусов стал выпивать то с нужными людьми, то со старыми друзьями, то просто от чувства опустошенности и невыносимой головной боли.

Из-за внутренних разногласий в коллективе возник конфликт. Закончившийся разрывом сотрудничества. Виктор Дорохин объявил о завершении совместной работы с Белоусовым и посоветовал ему обратиться к композитору и продюсеру Игорю Матвиенко. Так у него появился новый наставник.

Вскоре звезда Жени стала явно меркнуть. Его разрыв с Воропаевой и Дорохиным не пошел ни ему, ни им на пользу. Негативно отразился на нем и вклад денег в акции ликероводочного завода в Рязанской области. Он стал совладельцем коммерческой фирмы, которая торговала продуктами питания и алкоголем. Но в бизнесе у него сразу не заладилось. В 1996 году началось уголовное расследование о хищениях и налоговых махинациях.

Что касается женщин, то он пользовался у них большим успехом. У него были и интрижки, и романы, и серьезные отношения. У него остались двое детей – дочь Кристина сын Роман от разных матерей.

Жизнь кумира 90-х окончилась трагически. В конце марта 1997 года, после отпуска в Таиланде, Евгений попал в институт Склифосовского с приступом острого панкреатита. Дала о себе знать и травма головы, полученная в детстве, в результате чего произошел инсульт. Врачи провели семичасовую операцию на головном мозге, но Женя не вышел из комы.

В ночь на 2 июня Белоусов скончался от кровоизлияния на 33-м году жизни. По мнению матери певца, его сгубили диеты. Он старался поддерживать имидж вечного подростка, он прибегал к радикальному голоданию, что не пошло на пользу его организму. Есть предположения, что его сгубило пристрастие к алкоголю. Были и те, кто утверждал, будто его убили из-за бизнеса.