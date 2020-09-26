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Шоу-бизнес
Внезапное исчезновение и слухи о зависимости: как сейчас выглядит певец Мистер Кредо

Внезапное исчезновение и слухи о зависимости: как сейчас выглядит певец Мистер Кредо

Mr.Credo. Кадр: Ютуб
В 90-х вся страна танцевала на дискотеках под композиции Мистера Кредо. В клипе на песню "Чудная долина" артист появился в образе арабского шейха. Таким исполнитель и запомнился зрителям.
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Настоящее имя певца – Александр Махонин. Звезде 90-х 47 лет. Мистер Кредо все еще занимается музыкой, но кардинально сменил стиль.

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Махонин много путешествует. В поездках знаменитость сопровождает мама. В личном микроблоге Александр постоянно делится снимками с курортов. Артист рассказывает о местах, которые смог посетить, показывает фото из ресторанов. Мистер Кредо побывал в Анапе, Сочи, отдохнул на Алтае. Жизни звезды 90-х можно только позавидовать.

Александр Махонин изменился внешне. Артист заматерел и мало напоминает шейха из клипа в очках и платке.

Поклонников восхищает то, с каким трепетом Мистер Кредо относится к маме. Знаменитость называют образцовым сыном.

Напомним, в 90-е артист выпустил композиции "Медляк" и "Чудная долина". Треки получили бешеную популярность, казалось, что в России не осталось человека, который не слышал их.

Выпустив несколько хитов, Александр Махонин исчез из публичного пространства. Ходили слухи, что вокалист страдает разного рода зависимостями. Фанаты интересовались, как сейчас выглядит Мистер Кредо.

Сам Мистер Кредо, беседуя с журналистами, пояснял, что продолжает заниматься творчеством. Правда, артист не продвигает новые песни, не напоминает о себе аудитории. Знаменитость не посещает ток-шоу, не дает интервью.

"А слухи о смерти именно из-за передозировки наркотиками, думаю, напрямую связаны с моим репертуаром", – говорил Махонин. Артист отметил, что часто поднимает тему зависимости в текстах своих композиций.

Автор: 26 сентября 2020, 12:57 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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