Дочь Белоусова родила от иностранца

33-летняя наследница звезды советской эстрады Жени Белоусова впервые сала матерью. Кристина родила мальчика.

Девушка обнародовала радостную новость в своем инстаграм-аккаунте. Она рассказала, что ее сын появился на свет 21 сентября.

"Сейчас очень хочется, чтобы все было хорошо, ничего не болело хотя бы. И еще выспаться", – призналась дочь музыканта. Также она попросила подписчиков пожелать им с новорожденным здоровья и всех благ. И еще она отметила, что ищет психолога или психотерапевта, который работает с темой родов.

Имя малыша Кристина пока не раскрыла. Как и личность отца ребенка. Известно лишь, что дочь Жени Белоусова забеременела во время отдыха в Таиланде. Девушка мечтала о ребенке, поэтому даже не допускала мысли об искусственном прерывании беременности.

Напомним, Женя Белоусов умер в 1997 году. Тогда его наследнице было всего десять лет. Девочка появилась на свет в браке артиста с Еленой Худик. Именно ей артист изменил с Натальей Ветлицкой и впоследствии женился на ней, но брак просуществовал всего десять дней.

Похоронили певца на одном из старейших кладбищ Москвы – Кунцевском. Телеведущие Александр Любимов и Иван Демидов помогли родственникам Белоусова поставить памятник. Поклонники там собираются и по сей день, чтобы послушать песни Жени и сказать о нем добрые слова.

