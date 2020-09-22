Звезда фильма "О чем говорят мужчины" напугала повышенной волосатостью

Стоит отметить, что артист славится своей лысиной – именно таким его помнят и любят зрители. Однако на снимке из 80-х годов участник "Квартета И" предстал с пышной кудрявой шевелюрой на голове и усами. Скорее всего, фото сделано накануне какого-то важного события, так как Ростислав Хаит одет в белую рубашку и галстук.
Максим Виторган поздравил друга с днем рождения шутливым стихотворением – в понедельник, 21 сентября, звезде исполнилось 49 лет. Поклонники пришли в восторг от вида артиста – они оценили густые волосы и мальчишеские усики.
"Он сейчас куда интереснее (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Куда делась эта прекрасная шапка волос?", "Да ладно.... Слава?! Вот это шевелюра!", "Тот случай, когда шампунь против выпадения волос – оказался ЗА!!! Но это только к лицу", "И только глаза остались прежними", "А я думала это Ваня Ургант", "Ничего себе, оказывается, как время его за волосы потрепало", – цитирует поклонников Пятый канал.
Напомним, недавно в Сети появилось видео с отдыха участников "Квартета И". Ребята приехали в Одессу, выпили, а затем отправились купать в море в одежде.
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