"Ее жестоко избили!": подруга Валентины Легкоступовой сделала заявление

Известный психолог Елена Перелыгина была близкой подругой Валентины Легкоступовой. Она до сих пор шокирована обстоятельствами гибели звезды. Елена отказывается признавать верной версию о том, что подруга умерла в результате несчастного случая.
Психолог считает, что Валентина Легкоступова стала жертвой ужасного обращения. Комментируя свою позицию, женщина опирается на экспертизу трупа артистки, которая состоялась в морге. "Ее жестоко избили! Во-первых, повреждены разные части головы. Во-вторых, ушибы и гематомы по всему телу.", – выразилась Перелыгина. Подруга Валентины Легкоступовой полагает, что на долю певицы пришлись настолько серьезные и масштабные травмы, что их нельзя было получить из-за случайного падения.
По словам Елены, Валентина Легкоступова умирала в муках. Перелыгину устрашают мысли о том, как артистка страдала перед уходом из жизни. Психолог винит в смерти исполнительницы шлягера "Ягода-малина" ее мужа Алексея Григорьева. Женщина полагает, что именно он избил певицу и надеется, что совсем скоро на него будет заведено уголовное дело. Подруга покойной звезды надеется, что виновные в гибели Валентины Легкоступовой будут наказаны по всей строгости закона.
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