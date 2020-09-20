"Ее жестоко избили!": подруга Валентины Легкоступовой сделала заявление

Елена Перелыгина высказалась о предсмертном состоянии Валентины Легкоступовой. Женщина уверена, что певица испытала ужасные муки.

Известный психолог Елена Перелыгина была близкой подругой Валентины Легкоступовой. Она до сих пор шокирована обстоятельствами гибели звезды. Елена отказывается признавать верной версию о том, что подруга умерла в результате несчастного случая.

Психолог считает, что Валентина Легкоступова стала жертвой ужасного обращения. Комментируя свою позицию, женщина опирается на экспертизу трупа артистки, которая состоялась в морге. "Ее жестоко избили! Во-первых, повреждены разные части головы. Во-вторых, ушибы и гематомы по всему телу.", – выразилась Перелыгина. Подруга Валентины Легкоступовой полагает, что на долю певицы пришлись настолько серьезные и масштабные травмы, что их нельзя было получить из-за случайного падения.

По словам Елены, Валентина Легкоступова умирала в муках. Перелыгину устрашают мысли о том, как артистка страдала перед уходом из жизни. Психолог винит в смерти исполнительницы шлягера "Ягода-малина" ее мужа Алексея Григорьева. Женщина полагает, что именно он избил певицу и надеется, что совсем скоро на него будет заведено уголовное дело. Подруга покойной звезды надеется, что виновные в гибели Валентины Легкоступовой будут наказаны по всей строгости закона.