Стала известна дата прощания с актером Клюевым

Траурная церемония прощания с актером Борисом Клюевым состоится 4 сентября, передает телеканал "360". О том, что оно будет проходить в Малом театре, стало известно ранее. Позже должна появиться и информация о кладбище, где тело артиста будет предано земле.
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