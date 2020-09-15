Вдова питерского музыканта опубликовала селфи на фоне его трупа

На днях в Санкт-Петербурге умер 28-летний музыкант Павел Бесфамильный. И все бы пошло по привычному сценарию – приезд скорой, полиции, следственного комитета... если бы не один странный факт. На прощание вдова сделала селфи с мертвым супругом.

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