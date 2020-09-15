Вдова питерского музыканта опубликовала селфи на фоне его трупа

Известный андеграундный музыкант Павел Бесфамильный умер на руках у своей жены. Причины смерти еще предстоит установить следствию, а пока то ли от отчаяния, то ли еще от чего Екатерина Киттель сделала селфи с мертвым супругом.
Девушка выложила снимок на всеобщее обозрение. По словам 31-летней Киттель, это было ее последнее признание в любви. В кадре видно, что у мужчины закатись глаза, его волосы спутаны. Рядом голова к голове лежит девушка. По ее лицу видно, что она вот-вот заплачет.
За такую публикацию девушку затравили. Пользователи сочли такой контент непотребным. Да и вообще, может, музыкант не хотел бы выставлять себя в таком виде... Хотя, кто знает. Женщина не посчитала, что это прямо уж так непотребно, а может даже и романтично. К слову, в 60-е годы прошлого столетия было можно фотографироваться с мертвыми родственниками. А еще раньше мертвых и вовсе наряжали специально для фото, рисовали глаза и ставили на подпорки для семейного последнего фото. Вот видимо и Катерина решила возродить традицию и сделала селфи с мертвым супругом.
В интервью Пятому каналу Киттель сообщила, что тема смерти в их семье никогда не была запретной, так что Павел, который уже "отправился в Вальгаллу", не будет зол на нее.
Судмедэксперты вынесли предварительную причину смерти – анафилактический шок. Однако скорее всего теперь вдову музыканта вызовут на допрос за выяснением более подробной историей произошедшего.
Летом этого года в Петербурге умер рэпер Энди Картрайт. Его тело расчленила и спрятала в холодильник вдова. Она посчитала, что таким образом спасет репутацию умершего мужа.
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