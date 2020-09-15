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Не хуже, чем у Пугачевой и Галкина: Сафронов покупает замок за рубежом

Не хуже, чем у Пугачевой и Галкина: Сафронов покупает замок за рубежом

Никас Сафронов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Никас Сафронов положил глаз на роскошный замок за рубежом. Несколько лет назад российский художник уже приобрел один старинный особняк, но тот ему надоел.
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Живописец собирается купить элитную недвижимость в Великобритании. На территории островного государства специалисты подобрали для россиянина несколько приемлемых вариантов.

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Особо Никаса Сафронова заинтересовал замок в Шотландии. Старинный особняк The Elms ("Вязы") XIX века продавали на аукционе. Стартовая цена была смешной – один фунт стерлингов, что по сегодняшнему курсу равно 96 рублям. Здание продавалось с условием – будущий владелец его отреставрирует.

Сафронов с удовольствием включился в борьбу за особняк. Никас начал мечтать, как сделает замок фамильным гнездом. У живописца пятеро детей от разных женщин. Наследников, разбросанных по всему свету, художник хотел сплотить, и замок мог бы помочь в этом вопросе.

Желающих приобрести The Elms оказалось слишком много. Российская знаменитость отказалась от участия в аукционе, когда цена перевалила за сто тысяч фунтов. Никас Сафронов не хочет много тратить на особняк. Художник отметил, что платить придется не только за само здание, но и за оформление документов на него.

Сафронов добавил, что замки сегодня не такие дорогие, как могло бы показаться. Квартира Никаса в Москве оценивается в более внушительную сумму. Впрочем, покупка старинного здания влечет за собой дополнительные траты – реставрация и содержание поместья.

Переезжать на чужбину Никас Сафронов не собирается. Живописец много раз думал об эмиграции, но нигде, кроме России, себя представить не может.

Отметим, что в роскошном замке проживают юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева. Комик выстроил большое поместье в подмосковной деревне Грязь. Судя по всему, Никас Сафронов мечтал о родовом гнезде не хуже.

Автор: 15 сентября 2020, 04:34 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
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