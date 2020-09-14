Ефремов получил первую "передачку" от друга

Находящийся в следственном изоляторе актер Михаил Ефремов получил первую "передачку". Друг артиста – актер Евгений Митта – собрал для него три килограмма продуктов.
Сестра Ефремова – Анастасия – рассказала журналистом, что в посылке были чай, сахар, сигареты, халва и колбаса. Она отметила, что требования к продуктом высокие: они должны быть в упаковке и к ним должен прилагаться чек. Всего актеру могут приносить не более 30 килограммов продуктов в месяц, сообщает телеканал "360".
Популярные темы форума
А почему полёты боевой авиации США над Украиной должны снизить напряжённость?
Как вы относитесь к паре Ваперия и Пригожин?
Валентина имя для дочки
Верите в женскую дружбу?
Одинокие брошенные женщины
Хочешь жить? Не выходи замуж
Сочи это Россия
Кфс или Макдоналдс ?
Открытие границ!!! Давайте обсудим
Женщин привлекают мужчины со шрамами