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Ефремов получил первую "передачку" от друга

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Находящийся в следственном изоляторе актер Михаил Ефремов получил первую "передачку". Друг артиста – актер Евгений Митта – собрал для него три килограмма продуктов.

Сестра Ефремова – Анастасия – рассказала журналистом, что в посылке были чай, сахар, сигареты, халва и колбаса. Она отметила, что требования к продуктом высокие: они должны быть в упаковке и к ним должен прилагаться чек. Всего актеру могут приносить не более 30 килограммов продуктов в месяц, сообщает телеканал "360".

Автор: 14 сентября 2020, 11:19 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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