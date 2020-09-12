"Как будто себя предлагает": Нюша оголила пятую точку и объявила конкурс

Певица часто устраивает конкурсы и розыгрыши призов в своих соцсетях. Чего только не сделаешь для привлечения аудитории! На этот раз Нюша решила удивить фанатов и показала... свою полуобнаженную пятую точку в розовом купальнике. Впрочем, это уже не удивляет. И поклонники наоборот забросали звезду помидорами.
На фото артистка сидит вполоборота на барном стуле и загадочно смотрит в кадр. На девушке купальник, а по ее телу струится декоративная цепочка. На ее лице розовые солнцезащитные очки. Такого же цвета выполнено амбре на ее волосах.
"Как будто Нюша не машину продает, а себя предлагает"; "Когда-то душу показывали, а теперь..." – написали разочарованные фолловеры.
Конечно, много у Нюши и почитателей, которые как всегда похвалили ее фигуру и полет мысли. А как иначе, если показать звезде действительно есть что?
Ранее она опубликовала кадры с фотосессии на яхте. Снимки также оказались довольно смелыми и откровенными.
Напомним, последнее время артистка старается думать об экологии и будущем планеты. Поэтому она запустила собственный бренд одежды и производит вещи из переработанных материалов.
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