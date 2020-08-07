Звезда шоу Stand Up рассказала о приставаниях врача: Мне было стыдно

Юлия Ахмедова выступает в шоу Stand Up уже много лет. Девушка долгое время была единственной женщиной в команде комиков. Недавно она выпустила концерт с названием "Нет харассменту", в котором рассказала о неловких и неприятных ситуациях из жизни.

Например, она вспомнила случай, когда ее домогался врач – это было больше десяти лет назад. Артистка попала в отделение хирургии, у нее нашли серьезное заболевание. Девушка сильно переживала по этому поводу, ходила грустная и чувствовала себя отвратительно.

Юлия Ахмедова рассказала, что в какой-то момент заведующий врач пригласил ее к себе в кабинет. Она плакала, понимая, что ей требуется операция. Медик сел рядом с ней и начал гладить по руке. Как отметила звезда, она не придала этому значения, так как думала, что он ей просто сочувствует. Однако спустя несколько минут врач, которому было лет 50, наклонился и попытался поцеловать девушку.

Такое нарушение личных границ очень возмутило Юлию Ахмедову, и она вылетела из кабинета, быстро собрала вещи и тут же покинула больницу. Знаменитость никому не стала жаловаться, даже не сообщила главврачу. Сейчас артистка понимает, что это было неправильно, ведь человек остался работать и продолжил приставать к другим.

Также Юлия Ахмедова отметила, что в тот момент даже не злилась на него. "Мне было стыдно", – призналась юмористка. Звезда добавила, что многие женщины чувствуют то же самое, когда попадают в схожие ситуации. По мнению стендап-комика, жертва не должна чувствовать себя виноватой, это неправильно. Чтобы изменить что-то в головах людей, об этом надо говорить, иначе зачем еще нужна публичность.