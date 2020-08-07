Стало известно о тайной свадьбе 55-летнего Кая Метова и молодой актрисы

Когда-то Кай Метов стал сенсацией в отечественном шоу-бизнесе благодаря смелым клипам и неподражаемому тембру голоса. О том, как сейчас живет, артист рассказал в студии передачи "Судьба человека".

Вот уже несколько лет Кай Метов счастлив с актрисой Анастасией Рожковой. Влюбленных совершенно не смущает разница в возрасте в 28 лет. Настя была осведомлена и о звездном статусе избранника. "Вся страна знала его. Он был секс-символом 90-х. Я тогда была маленькой, смотрела по телевизору его клипы. И вот судьба нас свела", – поведала Анастасия Рожкова.

За плечами Кая Метова остались и прошлые романтические увлечения. Кстати, актриса только рада, что у ее 55-летнего избранника такой богатый жизненный опыт. "Я даже благодарна каждой девушке, которая была с ним, ведь сейчас рядом со мной такой Кай, о каком я мечтала. Спасибо им огромное! Он очень хороший собеседник. Наши отношения начались с дружбы. С ним никогда не было скучно", – отметила артистка.

Несмотря на то, что влюбленные так откровенно говорят о своей личной жизни, о свадьбе они предпочитают не распространяться. "Счастье любит тишину. Никто не узнает о нашей свадьбе. Это тайна. В этот день с нами рядом будут только самые близкие люди", – поделился планами Кай Метов.

Влюбленные даже мечтают завести ребенка. "Мы очень хотим детей и работаем над этим. У меня сейчас осознанное желание иметь их. Впрочем, у меня всегда оно было, но раньше меня разрывали другие вещи: работа, концерты... Сейчас моя жизнь более спокойная, и я взвешенно отношусь к решению снова стать отцом", – признался певец.

Напомним, что у Кая Метова трое детей. Все они взрослые и живут каждый собственной жизнью. Причем артист старался не "светить" ими на публике. Поэтому многие фанаты считали, что у певца вообще нет потомства. "Я сделал все правильно – представил их общественности только тогда, когда они стали совершеннолетними", – говорил в интервью Кай Метов.