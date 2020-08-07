"Пришло время расставаться": известная ведущая заявила об уходе и отъезде из России

Елена Ландер была лицом "Утра России" на протяжении шести лет. Тем не менее, по словам ведущей, ей было легко расстаться с работой. "Когда любишь, но понимаешь, что пора расстаться, отпускаешь с легким сердцем. Нам пришло время расставаться с "Утром", и я иду дальше, зная, что часть меня и моей любви навсегда останется со зрителями", – призналась известная телеведущая.
Она объяснила, почему решилась на такой радикальный шаг. Дело в том, что в Италии живет и работает ее муж Фабио. А еще Елена поняла, что хочет работать по своей основной профессии – актрисой. "Я говорю на английском, итальянском и иврите. Сейчас центром жизни мы выбрали Италию, и я ставлю перед собой довольно амбициозную задачу – работать по профессии не только на родине, но и за ее пределами. 1 августа я подписала контракт с международным актерским агентством GM Production. И начинаю работать", – сообщила Елена Ландер.
На ее место уже нашли другую ведущую. Елена призналась, что обязательно посмотрит свежие выпуски передачи с преемницей. "С профессиональной точки зрения это необходимо. Мы всю жизнь учимся, смотрим, наблюдаем, развиваемся и анализируем. Это часть работы", – объяснила Ландер.
Впрочем, оговорилась Елена, она не намерена возвращаться на телевидение в качестве ведущей. Пока Ландер даже не задумывается о работе. Три недели августа она проведет в отпуске с семьей. Затем Елена будет посещать кастинги и пробы. "Я планирую сниматься как в Европе, так и в России", – отметила Ландер.
Напомним, летом прошлого года ведущая "второй кнопки" вышла замуж за иностранца. Елена Ландер воспитывает дочь Эстель от предыдущего брака.
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