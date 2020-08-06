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Звезда

Звезда "Уральских пельменей" страдает из-за безденежья: Придется идти на завод

Фото: postovalov / Instagram
Участник шоу "Уральские пельмени" Роман Постовалов солидарен с Иосифом Пригожиным, который ранее жаловался на бедственное положение артистов из-за карантина. Артист пока не понимает, как быть дальше.
прочитано 401 раз

Шоу "Уральские пельмени" очень успешное. Коллектив не только снимает выпуски для телевидения, но и гастролирует. Артисты смело смотрели в будущее и строили планы, обещали поклонникам приехать в их город с долгожданным концертом, но с наступлением пандемии коронавируса все рухнуло.

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Все участники шоу остались без приличного заработка. Многие из них не имеют дополнительного дохода, поэтому сейчас вынуждены искать другую работу. Например, Роман Постовалов, который ранее служил в МВД, подумывает вернуться в полицию. Также актер рассматривает возможность устроиться на завод. "А не хотелось бы", – признался он.

Постовалов считает, что в хороших условиях сейчас находятся лишь знаменитости первой величины. В качестве примера он назвал Диму Билана, который якобы сейчас "проедает накопившийся жирок".

Роман не хочет делать, как многие оставшиеся без работы звезды шоу-бизнеса – регистрироваться в TikTok и снимать музыкальные видео. Актер считает, что он слишком стар для такого. "Я не понимаю, когда люди кривляются под чужие песни", – высказался он.

Автор: 6 августа 2020, 18:36 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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