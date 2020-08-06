Звезда "Уральских пельменей" страдает из-за безденежья: Придется идти на завод

Участник шоу "Уральские пельмени" Роман Постовалов солидарен с Иосифом Пригожиным, который ранее жаловался на бедственное положение артистов из-за карантина. Артист пока не понимает, как быть дальше.

Шоу "Уральские пельмени" очень успешное. Коллектив не только снимает выпуски для телевидения, но и гастролирует. Артисты смело смотрели в будущее и строили планы, обещали поклонникам приехать в их город с долгожданным концертом, но с наступлением пандемии коронавируса все рухнуло.

Все участники шоу остались без приличного заработка. Многие из них не имеют дополнительного дохода, поэтому сейчас вынуждены искать другую работу. Например, Роман Постовалов, который ранее служил в МВД, подумывает вернуться в полицию. Также актер рассматривает возможность устроиться на завод. "А не хотелось бы", – признался он.

Постовалов считает, что в хороших условиях сейчас находятся лишь знаменитости первой величины. В качестве примера он назвал Диму Билана, который якобы сейчас "проедает накопившийся жирок".

Роман не хочет делать, как многие оставшиеся без работы звезды шоу-бизнеса – регистрироваться в TikTok и снимать музыкальные видео. Актер считает, что он слишком стар для такого. "Я не понимаю, когда люди кривляются под чужие песни", – высказался он.