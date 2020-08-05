Ефремов оскорбился из-за слов о его "похрюкивании" в суде

Михаил Ефремов отреагировал на слова адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского. Артист попросил суд сделать ему замечание.

Актер заявил, что лично ему слова о "похрюкивании" не обидны, но его несовершеннолетние дети, общаясь с друзьями, слышат новости о материалах скандального дела. Отметим, что некорректное выражение в отношении Михаила Ефремова защитник потерпевших допустил 30 июля.

Александр Добровинский заявил, что артист в суде почти ничего не говорил и немного "похрюкивал". Замечание из-за резких слов адвокатов просила сделать и бывшая гражданская супруга Сергея Захарова Ирина Стерхова.

Женщина настаивала на том, чтобы суд признал ее потерпевшей по делу. Однако адвокат артиста Эльман Пашаев возмутился таким требованием и подчеркнул: Сергей Захаров за 22 года так и не женился на ней.

Напомним, что трагедия произошла 8 июня в центре Москвы. Иномарка звезды театра и кино вылетела на встречную полосу и врезалась в отечественный автомобиль, за рулем которого был курьер службы доставки Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице.

Как писали "Дни.ру", в крови Михаила Ефремова нашли алкоголь и следы наркотиков. В отношении знаменитости возбудили уголовное дело. Актер находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.