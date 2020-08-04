Сябитова объяснила свою позицию по поводу внуков: Буду скрывать

Роза Сябитова недавно выдала дочь замуж. Также у артистки есть старший сын, который пока не нашел свою вторую половину. Звезда рассказала, ждет ли внуков, и какой бабушкой себя видит.

Стоит отметить, что Ксения до последнего скрывала, что собирается под венец. Еще месяца два назад девушка говорила, что не видит смысла в штампе в паспорте. Также она утверждала, что в случае замужества не собирается устраивать пышное торжество, а прости тихо распишется в ЗАГСе и отправится в путешествие с любимым.

В действительности все вышло совсем не так. Роза Сябитова в беседе с журналистами объяснила позицию дочери. Как отметила звезда телеэкранов, скрытность – это семейное. По словам свахи, ее всегда преследовали сглазы, поэтому она старается сообщать о радостных событиях уже по факту. Так что намеренно не рассказывала о предстоящей свадьбе дочери.

Также ведущая "Давай поженимся" вспомнила моменты из прошлого. Роза Сябитова заявила, что ее дети всегда были хорошо одеты и прекрасно выглядели, поэтому прохожие часто делали им комплименты. "И после этих слов у меня дите, извините, дристало неделю", – говорит сваха.

В итоге молодая мать мазала ребят зеленкой, чтобы уберечь их от сглаза. Такой же позиции Роза Сябитова намерена придерживаться и в отношении будущих внуков. Как отметила артистка, пока малышам не исполнится хотя бы три года, их никто не увидит. Телеведущая лишь будет рассказывать, какие они у нее замечательные.

При этом звезда шоу "Давай поженимся" не торопит детей с наследниками. По словам свахи, это произойдет уже совсем скоро, поэтому нет смысла доставать дочь вопросами о прибавлении. С сыном, у которого пока еще даже нет невесты, все проще. Парень когда-то заявил матери, что внуков ей подарит не раньше своих 35 лет, а сейчас ему пока лишь 30.