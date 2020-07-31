"Здоровьем придется заняться серьезно": подробности осмотра Сябитовой гинекологом (фото)

Выходят из поликлиники три врача. Стоматолог: "О мой бог, воздух! Чистый воздух!" Патологоанатом: "И люди! Живые ходят!" Гинеколог: "А главное лица! Лица!" Это, конечно, анекдот. С него и хочется начать рассказ о медосмотре главной свахи страны Розы Сябитовой.



Ведущей "Давай поженимся!" на Первом канале идет 59-й год. Это время, когда организм, тем более хрупкий женский, требует особенной заботы и внимания.

"Когда вы последний раз проверяли свое здоровье? И не только потому, что что-то заболело, – задала риторический вопрос Роза Сябитова. – Вот и я решила пройти чек-ап у нескольких врачей. Конечно, начала с основного -"сердечные дела" не терпят, когда их откладывают. Сделала ЭКГ, посмотрели, как работает сердце. Потом УЗИ, чтобы проверить внутренние органы, молочные железы, а еще сосуды и вены на ногах. Съемочные часы на каблуках, частые передвижения – нагрузка на ноги колоссальная, поэтому за их здоровьем и красотой слежу всегда, и флеболог в списке врачей обязателен".

Роза Сябитова была замужем дважды. И кто знает, сколько еще раз штамп в паспорте ставить придется. Поэтому на всякий случай она регулярно посещает гинеколога. Чтобы уж точно знать, что ТАМ у нее все в порядке.

"Важнейший пункт – женское здоровье, – пояснила Сябитова. – Надеюсь, все помнят, что поход к гинекологу раз в полгода должен стать традицией для каждой из нас? Даже если вас ничего не беспокоит".

После диспансеризации сваха сделала для себя важный вывод. "Здоровьем придется заняться серьезно", – вздыхает она. Хотя и не уточнила, после посещения какого специалиста это случилось.

Поднять же настроение Розе Раифовне хочется, опять же, анекдотом. Приходит девушка к гинекологу и жалуется: "Доктор, помогите, мне уже 28 лет, а волосы на интимных местах так и не растут!" Гинеколог: "Скажите, а сколько раз в неделю Вы занимаетесь cекcом?" Девушка: "Ну, раз 20-30". На это доктор ей отвечает: "Знаете, трава на автобанах тоже не растет".