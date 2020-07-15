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"Наученная горьким опытом": Сябитову нагло обманули за ее же деньги

Роза Сябитова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Роза Сябитова поделилась печальной историей. Она рассказала, как ее облапошили поставщики заборов.
прочитано 19014 раз

Телесваха в своем инстаграм-аккаунте сообщила, что ей на участке установили ограду, которая завалилась от сильного ветра через несколько месяцев.

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Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале также поведала, что с другой стороны ее территории строители неправильно отмерили часть земли. В результате соседям достались пять соток земли Розы Сябитовой.

"Наученная горьким опытом, я попробую раскрыть вам главные схемы обмана установки забора", - заявила звезда экрана. В видеоролике она дала подробные советы, как не прогадать при заказе ограждения и на что обратить внимание.

Отметим, что ранее ведущая попала в другую неприятную ситуацию. У Розы Сябитовой произошел конфликт с соседями, в результате чего они вызвали к телесвахе полицию. Как писали "Дни.ру", знаменитость оставила свой мусор на обочине дороги, что не понравилось людям, проживающим рядом с ней.

Автор: 15 июля 2020, 18:38 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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