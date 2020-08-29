Популярный певец преподнес жене подарок за 25 миллионов долларов

Уже в который раз Джастин Бибер шокирует многочисленную аудиторию нестандартными решениями. Теперь музыкант решил порадовать свою возлюбленную новым домом в одном из самых элитных районов Калифорнии.

Покупка обошлась Джастину Биберу в 25 миллионов долларов. Видимо, молодым супругам стало тесно в прошлых апартаментах, и они решили приобрести что-то более масштабное.

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Их выбор пал на дом, расположенный в сказочном районе – Беверли-Хиллз. Теперь у Джастина Бибера и Хейли Болдуин есть семь спален, десять ванных комнат, домашний кинотеатр, открытый и закрытый бассейн, теннисный корт и даже огромная библиотека.

Если начнется вторая волна бушующей пандемии коронавируса, то дом Бибера сможет вместить всех его родственников. Более того, каждый гость музыканта найдет чем заняться, даже не выходя за территорию дома.

Общая площадь новых владений молодоженов составила около тысячи квадратных метров. Из них два с половиной акра занял дом звезд Голливуда.

На территории семейного поместья Джастина Бибера есть уютный внутренний дворик, на котором музыкант планирует устраивать небольшие вечеринки.

Личный повар Джастина и Хейли ежедневно балует их романтическим ужином и накрывает праздничный стол на тенистой веранде.

Среди соседей певца одни лишь звезды: Эдди Мерфи и Сильвестр Сталлоне. Остается только гадать, как долго возлюбленные проживут на данном участке и не решат сменить обстановку.