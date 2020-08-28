Азиза утерла нос оскорбленной вдове Игоря Талькова

Вдова Игоря Талькова Татьяна подала в суд на Азизу. Женщина была возмущена словами певицы.

Сегодня, 28 августа, Останкинский суд Москвы поставил точку в деле вдовы Игоря Талькова Татьяны. Она требовала от Азизы миллион рублей в качестве моральной компенсации, а также извинений за ряд выражений, прозвучавших в эфире шоу "На самом деле" на Первом канале.

Интересно, что в суде была представлена буквально поминутная расшифровка передачи, посвященной Игорю Талькову, которая очень оскорбила его вдову. Татьяна требовала опровергнуть почти каждую фразу, сказанную в адрес ее покойного мужа.

Особенно возмутила вдову история, рассказанная Азизой, когда они с Игорем Тальковым ехали на ужин, а впоследствии оказалось, что к его другу, с которым он хотел познакомить артистку. Однако певица отказалась от такого знакомства и чуть ли не выпрыгнула из автомобиля.

Адвокат Азизы Сергей Жорин отметил, что иск вдовы Игоря Талькова изначально был составлен очень странно. "В первой редакции они, к примеру, просили признать недостоверной и порочащей фразу о том, что "мужчины хотели Азизу", требовали опровергнуть ее. А еще – извиниться. Но во-первых, извинения не предусмотрены законом, а во-вторых, какое отношение к Талькову имеет это выражение – какая разница, хотели мужчины Азизу или нет? Позднее они уточнили исковые требования, но все равно иск был не обоснованным с юридической точки зрения. Суд в удовлетворении отказал", – объяснил адвокат.

Отметим, что скандал разразился еще в 2019 году, когда вышла программа. Судебное заседание переносилось из-за пандемии и последовавшего за ней карантина. Передача (скорее всего, речь идет о выпуске шоу "На самом деле" на Первом канале от 17 июня 2019 года) была приурочена к новости о возобновлении следствия по делу об убийстве Талькова. Тогда-то и вспомнили об Азизе, которую косвенно винят в смерти исполнителя.