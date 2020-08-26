"Давно хотели": актриса Светлана Иванова сообщила о новом члене семьи

Светлана Иванова дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала о прибавлении в семействе.

В 2019 году Светлана Иванова официально оформила отношения с режиссером Джаником Файзиевым после нескольких лет романа. Вне брака актриса родила от кинодеятеля двух дочерей Полину и Миру. А с недавних пор у них появился новый член семьи.

"Мы все вместе давно хотели собаку. Но понимали, что с нашим образом жизни просто не можем посвятить ее воспитанию необходимое время, чтобы в итоге получить классного компаньона для детей, путешествий и так далее", – призналась Светлана Иванова.

И тут очень удачно был введен режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. "Я как-то быстро сообразила, что это надолго и что другой такой возможности не будет. Так у нас появилась португальская водяная по имени Мир. И мы нырнули в собаководство. Полина была особенно этому рада, потому что поначалу очень переживала из-за всех ограничений", – отметила актриса.

По словам артистки, ее старшая дочь Полина обожает животных и мечтает стать ветеринаром. А еще любит смотреть мультфильмы и играть в кукол. "Обычное человеческое детство, правда, на которое сейчас наложил отпечаток карантин. Полина, как и все дети, была ограничена в общении со сверстниками, поэтому произошло смещение в сторону чтения, саморазвития", – сообщила Иванова.

А еще девочка любит читать, что крайне нетипично для современных детей, чья жизнь строится на гаджетах и виртуальной жизни. "Полина рано проявила интерес к книгам. Теперь уже мне советует, что прочитать. Ей хочется, чтобы я была в теме, могла с ней обсудить", – рассказала Светлана Иванова.