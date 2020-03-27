"Если выживем все": звезда сериала "Триггер" поделилась новостью

Светлана Иванова, как и многие звезды, старается не выходить на улицу из-за карантина. Свободное время артистка посвящает общению с детьми.
В "Инстаграм" Светлана опубликовала снимок, который был сделан во время отпуска. "Море, как ты там без нас? Не скучай, мы вернемся", - написала знаменитость.
Общаясь с поклонниками в комментариях, Иванова рассказала, что сериал "Триггер" получит продолжение. Звезда с юмором отметила, что второй сезон будет возможен только в том случае, "если выживем все".
Добавим, что первый сезон теленовеллы "Триггер" транслировался на Первом канале в феврале 2020 года. Лента понравилась зрителям и получила хороший рейтинг на "Кинопоиске".
Сериал снимался в 2017-м, когда Светлана была беременна второй дочерью Мирой. Девочка появилась на свет в 2018 году. Старшая наследница артистки уже отпраздновала восьмилетие.
Популярные темы форума
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
Ушел от меня из-за ребенка
Как коронавирус на вас повлиял?
Длинные волосы в 50
Обращение президента к народу
У Петросяна родился ребенок
О народовластии.
Чето кушать хоцца. Поможешь? Что сварганить на быструю руку?
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Американцам деньги выдали .А почему у нас всё в жёстких рукавицах.Жалеют женьги,или жадные